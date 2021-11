Zwei Unternehmen mit größten Corona-Clustern in NÖ

Die größten Corona-Cluster Niederösterreichs wurden am Mittwoch von zwei Unternehmen im Bezirk Scheibbs verzeichnet.

Niederösterreich: Mehrere positiv Corona-Getestete

Weiters wurden in Produktionsfirmen Häufungsfälle gemeldet. Im Bezirk St. Pölten-Land waren es in einem Betrieb 24 positiv Getestete (minus sechs), in den Bezirken Amstetten und Lilienfeld gab es insgesamt zwei Unternehmen mit einem leichten Rückgang auf jeweils 20 Infizierte.

Corona: FPÖ Niederösterreich sieht "Testchaos"

Die FPÖ Niederösterreich ortete indes ein "Testchaos" im Land und forderte in Bezug auf die 3G-Regel am Arbeitsplatz eine Testgarantie für alle Beschäftigten sowie betriebliche Teststraßen. Kritik wurde an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) geübt. "Die Arbeitnehmer sollen die Möglichkeit haben, sich direkt vor Dienstbeginn in der Firma zu testen", verlangte FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer in einer Aussendung. Die Kosten müssten vom Land und letztlich vom Bund getragen werden.