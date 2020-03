Zwei Unfälle sorgten für Komplettsperre der A1 bei Melk

Eine Kollision zwischen einem Klein-Lkw und einem Sattelzug sorgte am Donnerstag für einen Folgeunfall auf der A1 Richtung Wien, was zu einer Komplettsperre führte.

Wegen eines Verkehrsunfalls ist die Westautobahn (A1) in Richtung Wien zwischen Melk und Loosdorf (Bezirk Melk) am Donnerstag in den frühen Morgenstunden für rund zwei Stunden gesperrt worden.