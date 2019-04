Zwei Unfälle mit Drogen- und Alkolenker in Niederösterreich

Ein 22-jähriger und ein 63-jähriger Niederösterreicher mussten gestern ins Krankenhaus geliefert werden. Sie konsumierten Drogen und Alkohol und verursachten zwei Unfälle.

In Niederösterreich sind am Montag ein Drogen- und ein Alkolenker bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ein 22-Jähriger war nach Polizeiangaben in Neunkirchen verunglückt, ein 63-Jähriger in Klosterneuburg. Beide Männer wurden in Krankenhäuser eingeliefert.