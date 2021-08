Zwei Tote und mehrere Verletzte nach Zugsunglück in Tschechien

Ein aus München kommender Expresszug ist in Tschechien mit einem Personenzug zusammengestoßen. Zwei Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, 38 weitere wurden verletzt.

Sieben von ihnen seien in einem kritischen Zustand. Dutzende Rettungskräfte und vier Hubschrauber waren an Ort und Stelle im Einsatz, um die verletzten Menschen zu versorgen und in Krankenhäuser zu bringen.