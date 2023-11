Zwei Tote bei Verkehrsunfall auf S4 in NÖ: Haft für Lenker

Ein LKW-Fahrer wurde am Donnerstag in Wiener Neustadt zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt.

Verkehrsunfall mit zwei Toten auf S4: Haft für Lkw-Lenker

Ums Leben kamen bei dem Unfall am 24. April eine 49-Jährige und deren 16 Jahre alte Tochter. Der Sattelzug des 65-Jährigen hatte laut früheren Polizeiangaben vor dem Crash eine doppelte Sperrlinie überfahren. Der ungarische Staatsbürger war von der Südautobahn (A2) kommend ins Burgenland unterwegs. Die 49-Jährige lenkte ihren Pkw in die entgegengesetzte Richtung, ihre Tochter befand sich auf dem Beifahrersitz.

Unfall auf S4: 49-Jährige und 16-jährige Tochter gestorben

Der Lkw touchierte zunächst die rechte Leitschiene und dürfte in der Folge nach links ausgebrochen sein. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde wiederum der Pkw gegen eine Leitschiene gedrückt und unter den Sattelzug befördert. Die 49-Jährige und ihre Tochter erlagen an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Lenker wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und blieb auf dem Asphalt liegen. Der Schwerverletzte wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.