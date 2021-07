Zwei Teststraßen in Wien werden geschlossen

Die Stadt Wien schließt die zwei Teststraßen im Ferry-Dusika-Station und in Schönbrunn. Die Nachfrage werde durch das bestehende Angebot aber "gut abgefedert". Insgesamt ging die Zahl der Antigentests im Vergleich zum Frühjahr stark zurück.

8 Teststraßen bleiben bestehen

Es bleiben demnach quer über das Stadtgebiet noch acht Teststraßen und 16 Gurgelboxen sowie das Angebot von "Alles gurgelt!" (bisher 4,7 Mio. Tests, 265.000 zuletzt pro Woche). In der Vorwoche wurden in den Teststraßen und Gurgelboxen rund 125.000 Tests durchgeführt - bei einer Auslastung von 55 Prozent in Teststraßen und 80 Prozent in Gurgelboxen.

Deutlich weniger Antigentests

PCR-Tests auch für Touristen

Angesichts der Covid-Fälle, die auf Reisen zurückzuführen sind - aktuell rund 25 Prozent in Wien -, wies das Büro auf die Möglichkeit von freiwilligen PCR-Tests im Rahmen von "Alles gurgelt!" am Flughafen Wien-Schwechat hin: In der dortigen Bipa-Filiale kann sich jeder Ankommende Test-Kits für gratis PCR-Tests abholen. Die Tests können dann in den über 650 Abgabestellen in Wien abgegeben werden. "Das Ergebnis kommt innerhalb von 24 Stunden, egal wohin man weiterreist - ist also auch für Nicht-Wiener und ausländische Touristen nutzbar", hieß es.