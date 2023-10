Zwei Spieler knackten Lotto-Dreifachjackpot

Ein Niederösterreicher und ein Steirer haben sich am Sonntag den Lotto-Dreifachjackpot gesichert. Auch der Joker-Dreifachjackpot wurde geknackt.

Sowohl bei der Lotto-Ziehung als auch beim Joker, standen am vergangenen Sonntag Jackpots auf dem Spiel.

Lotto-Dreifachjackpot: Je 1,8 Mio. Euro nach NÖ und in die Steiermark

Bei der Lotto-Ziehung war ein Spieler aus Niederösterreich per Normalschein und ein Spieler aus der Steiermark per Quicktipp erfolgreich. Beide Spieler gewannen den Dreifachjackpot und sicherten sich jeweils rund 1,8 Millionen Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl kamen fünf Spieler jeweils per Quicktipp zum Erfolg und sicherten sich jeweils rund 31.500 Euro.