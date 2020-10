Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen in NÖ

Am Donnerstagabend prallte im Bezirk Neunkirchen ein Autofahrer gegen mehrere Bäume, im Bezirk Gänserndorf stürzte ein Motorradfahrer.

In Niederösterreich sind am Donnerstagabend zwei Personen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. Ein 38-Jähriger war laut Polizei in Breitenau (Bezirk Neunkirchen) über vier Fahrbahnstreifen und einen Abbiegestreifen der Kreuzung der L4134 und der LB17 in einen angrenzenden Wald gefahren. Er prallte gegen ein Verkehrszeichen und mehrere Bäume. Der Lenker wurde von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit und ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.