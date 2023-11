Die Karrieren von zwei Rockbands, die anfangs oft belächelt wurden, aber mittlerweile Kultstatus erreicht haben, erstrecken sich über fünf Jahrzehnte. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, bietet der Autor Martin Popoff den Fans und Neueinsteigern die Bücher "50 Jahre Kiss" und "50 Jahre AC/DC" an.

Zwei Rockbücher feiern 50 Jahre Kiss und AC/DC

Popoffs Texte gehen in die Tiefe

"Kiss ist mehr als nur eine Rock'n'Roll-Band"

"Kiss ist mehr als nur eine Rock'n'Roll-Band" wird Stanley zitiert. Das gilt wohl auch für die Kollegen aus dem Down Under mit britischen Wurzeln. "50 Jahre AC/DC" folgt dem gleichen Konzept: Popoff nimmt Leserinnen und Leser auf eine wilde Reise - von der Suche nach der Bestbesetzung und dem eigenen Stil (witzig sind die frühen Fotos, als AC/DC wie eine Kopie von Slade wirkten) über die ersten Erfolge, den Tod von Sänger Bon Scott, dem phänomenalen Erfolg mit "Back in Black" mit neuem Sänger bis zum gefeuerten Spätwerk "Power Up" nach dem Tod von Rhythmusgitarrist Malcom Young, der treibenden Kraft hinter den Songs.