Zwei Notschlafplätze für Kältegefährdete in NÖ

Wegen der Eiseskälte in den Nächten verweist das Land Niederösterreich auf Anlaufstellen für Kältegefährdete. Es gibt 33 Notschlaf-Plätze in St. Pölten und Wiener Neustadt.

Angesichts der aktuell tiefen Temperaturen hat die niederösterreichische Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Freitag auf zwei zentrale Anlaufstellen für Kältegefährdete im Bundesland verwiesen. Die Emmausgemeinschaft St. Pölten (Tel.: 0676 / 88644702, von 0.00 bis 24.00 Uhr) und der Verein für soziale Betreuung NÖ Süd in Wiener Neustadt (Tel.: 02622/23191, von 0.00 bis 13.00 und 17.00 bis 24.00 Uhr) bieten 33 Notschlaf-Plätze.

Zentrales Kältetelefon

"Sollten sie in diesen Kältetagen und -nächten Menschen antreffen, die auf der Straße schlafen und Hilfe brauchen, können sie sich rund um die Uhr an zumindest eine dieser Nummern wenden", appellierte die für soziale Verwaltung zuständige Landesrätin an die Bevölkerung. Zudem verwies Königsberger-Ludwig darauf, dass für die kommende Wintersaison bereits "Gespräche über ein zentrales Kältetelefon und nachsorgende Angebote" laufen würden.