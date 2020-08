Zwei Niederösterreicher nach Kroatien-Urlaub positiv auf Covid-19 getestet

Nach einem Kroatien-Urlaub wurden zwei Niederösterreich positiv auf das Coronavirus getestet. Auch einige Begleiter hatten über Symptome geklagt.

Zwei Niederösterreicher aus dem Bezirk Baden, die in einer zehnköpfigen Gruppe aus dem Bundesland nach Kroatien auf Urlaub gefahren waren, sind nach ihrer Rückkehr positiv auf das Coronavirus getestet worden. Einige Begleiter hatten ebenfalls über Symptome geklagt, teilte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Mittwoch mit.

Niederösterreicher haben sich möglicherweise auf Partymeile angesteckt

Die zwei Infizierten hatten sich möglicherweise beim Besuch einer Partymeile auf der Insel Brac angesteckt. 21 Kontaktpersonen wurden bereits abgesondert. Am Mittwoch wurden in Niederösterreich noch drei weitere Erkrankungen unter Reiserückkehrern aus Kroatien vermeldet. Ob diese in Verbindung mit der Urlaubergruppe standen, war vorerst unklar.