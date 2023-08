Zwei neue Regellehrberufe im Lehrberufspaket

Das neue Lehrberufspaket wurde in die Begutachtung geschickt.

Das neue Lehrberufspaket wurde in die Begutachtung geschickt. ©APA/GEORG HOCHMUTH (Symbolbild)

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Donnerstag das neue Lehrberufspaket in Begutachtung geschickt. Damit sollen die Ausbildungsberufe "Tierärztliche Ordinationsassistenz" und "Zahnärztliche Fachassistenz" in Regellehrberufe übergeführt werden.

Zudem soll es fünf neue Berufsbilder geben, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte.

Fünf neue Berufsbilder im Lehrberufspaket

Das Berufsbild des Modullehrberufs Elektrotechnik soll künftig die Hauptmodule "Elektro- und Gebäudetechnik", "Energietechnik", "Anlagen- und Betriebstechnik" und "Automatisierungs- und Prozessleittechnik" beinhalten. Ziel sei es die Lehrlinge besser auf die Erfordernisse der grünen Transformation vorzubereiten.

Änderungen gibt es auch bei den Lehrberufen Kosmetik und Fußpflege sowie einen neuen Doppel-Lehrberuf "Kosmetik (Kosmetologie)/Fußpflege (Podologie)". Überarbeitet wurde auch der Lehrberuf Fleischverarbeitung.