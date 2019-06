Jugendliche Drogenhändler am Donaukanal festgenommen

Am Donnerstag wurde eine routinemäßige Streife am Donaukanal durchgeführt. Bei dieser konnten zwei mutmaßliche Drogenhändler im Alter von 15 und 17 Jahren am Donaukanal festgenommen werden.

Gegen 23 Uhr führten Beamte eine routinemäßige Streife im Bereich des Donaukanals durch. Dabei konnten die Polizisten drei Personen beobachten, die etliche Anbahnungsgespräche mit Passanten führten und schließlich auch Cannabis an eine Gruppe Jugendlicher verkauften.

Zwei tetschenische Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren konnten angehalten und festgenommen werden. Dem Dritten gelang die Flucht. Insgesamt wurden 18 Säckchen mit Cannabis sichergestellt. Alle drei Tatverdächtigen wurden angezeigt.