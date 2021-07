Zwei Mopedlenker (15) bei Unfall in NÖ verletzt

Zu einem schweren Moped-Unfall kam es am Mittwochabend in Prellenkirchen. Zwei 15-Jährige wurden verletzt, einer davon schwer.

Burschen wollten Traktor überholen

Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber "Christophorus 9". Zum Unfallhergang berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung, dass die beiden Jugendlichen hinter einem Traktor unterwegs gewesen waren. Als der 64-jährige Burgenländer am Steuer der Zugmaschine an der Kreuzung mit der Badgasse links abbiegen wollte und sein Tempo reduzierte, setzte einer der beiden Mopedfahrer zu einem Überholvorgang an. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines entgegenkommenden 26-Jährigen aus dem Bezirk Bruck a. d. Leitha.