Zwei Lotto-Millionäre in Ober- und Niederösterreich

Beim letzten Lotto-Vierfachjackpot gab es zwei Gewinner via Quicktipp. Lottospielen ist künftig auch an Zigaretten-Automaten möglich.

Der Lotto-Vierfachjackpot ist geknackt. Via Quicktipp gab es in Niederösterreich und in Oberösterreich je einen Sechser - die Gewinner erhalten jeweils 2,5 Millionen Euro. Ein Weinviertler hatte gleich mit dem ersten von vier gespielten Tipps Glück, einem Hausruckviertler brachte der fünfte von sechs Tipps den Millionensegen, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag.