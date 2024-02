Zwei Lkw im Südburgenland zusammengekracht

Am Freitag in der Früh haben sich mehrere Unfälle im Burgenland ereignet.

Zwei Lkw kollidierten auf der B63 Richtung Rechnitz

Am Unfall auf der Schnellstraße S4 auf Höhe Pöttsching waren drei Autos beteiligt. Die laut Polizei drei Leichtverletzten wurden von der Rettung in die Krankenhäuser Wiener Neustadt bzw. Eisenstadt auf die Unfallambulanzen gefahren. Die Landespolizeidirektion teilte Freitagmittag mit, dass eine 39-jährige Lenkerin aufgrund der tief stehenden Sonne ihre Geschwindigkeit verringern wollte, woraufhin zwei dahinter fahrende Pkw auffuhren. Ein Lenker im Alter von 76 Jahren und seine 71-jährige Frau sowie eine 51-jährige Lenkerin wurden verletzt. Die Schnellstraße war in Richtung Mattersburg für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Pkw fuhr auf Lastwagen auf

In der Nacht auf Freitag fuhr auf der Ostautobahn A4 zwischen Bruckneudorf und Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ein Pkw auf einen Lastwagen auf. Ein 36-Jähriger wurde dabei eingeklemmt, erlitt aber nur leichte Verletzungen. Die Autobahn war an der Unfallstelle für Aufräumarbeiten gesperrt. Laut Polizei wechselte ein 52-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Sattelzug die Fahrspur, der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Heck des Lastwagens. Der Lkw-Fahrer blieb dabei unverletzt.