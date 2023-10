Zwei Leichen in der Steiermark gefunden

In Wagna im Bezirk Leibnitz hat die steirische Polizei am Dienstag zwei Leichen gefunden.

Bei den Toten handelt es sich um Vater (80) und Sohn (38), wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwochfrüh mitteilte. Das Motiv ist noch unklar. Der Sohn hatte per Notruf bei der Polizei gemeldet, dass er eben seinen Vater erstochen habe und dann aufgelegt. Die Polizei fand dann die Leiche des Sohnes vor dem Haus, er dürfte Suizid begangen haben.

Notruf eingegangen

Allerdings war der Polizei die Adresse bekannt, weshalb umgehend mehrere Polizeistreifen sowie das Einsatzkommando Cobra in Marsch gesetzt wurden. Auch die Verhandlungsgruppe Süd wurde alarmiert. Neuerliche Kontaktversuche mit dem Anrufer blieben vergeblich. Am Einsatzort fanden die Spezialpolizisten einen toten Mann in der Wiese am Grundstück des Einfamilienhauses. Dabei dürfte es sich um den 38-jährigen Südsteirer handeln, der den Notruf gemacht hatte. Er wies eine Schussverletzung auf. Auch eine auf ihn registrierte Pistole lag neben ihm im Gras. Der Mann hatte die Feuerwaffe legal besessen, nebst einigen anderen Schusswaffen.