Zwei Katzen starben bei Wohnhausbrand in Oberösterreich

In der Nacht auf Freitag sind zwei Katzen bei einem Wohnhausbrand in den Flammen verendet. Vier Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Ein Paar mit einem dreijährigen Kind konnte sich bei einem Wohnhausbrand in der Nacht auf Freitag in Waldneukirchen im Bezirk Steyr-Land selbst in Sicherheit bringen.