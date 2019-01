Zwei junge Frauen bei Verkehrsunfällen in Wien verletzt

Am späten Donnerstagnachmittag ereigneten sich in Wien kurz hintereinander zwei Verkehrsunfälle zwischen Fußgängern und PKW-Lenkern. Dabei wurden zwei junge Frauen verletzt.

So kam es kurz nach 17 Uhr auf der Simmeringer Hauptstraße in Wien-Simmering zu einer Kollision zwischen einem 47-jährigen Autolenker und einer 26-jährigen Fußgängerin. Laut ersten Ermittlungsergebnissen des Wiener Polizei dürfte die Frau bei rotem Licht der Fußgängerampel einen Zebrastreifen überquert haben. Die Frau wurde leicht am Fuß verletzt.