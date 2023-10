Zwei iranische Journalistinnen zu langer Haft verurteilt

Zwei preisgekrönte Journalistinnen sind im Iran im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten im Herbst des Vorjahres zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Revolutionsgericht in Teheran verhängte für Niloofar Hamedi sieben Jahre und für Elaheh Mohammadi sechs Jahre Gefängnis, wie das Justizportal Mizan am Sonntag erklärte. Sie wurden der Zusammenarbeit mit den USA beschuldigt und wegen Verstößen gegen die nationale Sicherheit verurteilt.

Gegen die Urteile kann Berufung eingelegt werden. Das Gericht verhängte neben den Haftstrafen zudem ein zweijähriges Verbot gegen die Frauen, sich in Gruppen zu organisieren, in den sozialen Medien aktiv zu sein oder ihrer Arbeit als Journalistinnen nachzugehen.

Seit mehr als einem Jahr sind Hamedi und Mohammadi bereits inhaftiert - diese Zeit gilt als schon verbüßt. Mizan veröffentlichte das Urteil an Hamedis Geburtstag, am Sonntag wurde sie 31 Jahre alt.

Journalistinnen berichteten über Tod von iranischer Kurdin Jina Mahsa Amini

Auch Mohammadi schrieb über Amini und reiste für ihren Arbeitgeber "Hammihan" zur Beerdigung in ihre kurdische Heimatstadt Saqqez, wo Menschenmassen hinströmten. Nur sechs Tage nach ihrem Tod durchsuchten Sicherheitskräfte die Wohnung der Journalistin Hamedi und nahmen sie fest. Mohammadi kam eine Woche später in Haft.

"Bin stolz darauf, an der Seite der Menschen geblieben zu sein, um ihre Stimme zu sein"

Am letzten Verhandlungstag sagte Mohammadi in ihrer Verteidigung: "Ich hatte nie eine Verbindung zu einer ausländischen Regierung und bin stolz darauf, an der Seite der Menschen geblieben zu sein, um ihre Stimme zu sein." Sie warf der iranischen Justiz vor, dass diese an beiden Journalistinnen ein Exempel statuieren wolle.