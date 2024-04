Zwei Frauen in Wien mit Rasiermesser überfallen

In der Nacht auf den Ostersonntag hat ein 28-Jähriger zwei Frauen in der Wiener Innenstadt mit einem Rasiermesser überfallen und Geld gefordert.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich scheiterte der Raubversuch gegen 4.15 Uhr am Franz-Josefs-Kai: Die beiden Opfer - 21 und 24 Jahre alt - schrien laut um Hilfe und so den Räuber in die Flucht.