Zwei Festnahmen von gesuchten Tatverdächtigen in Wien

Am Sonntag wurden gleich zwei Männer festgenommen, weil gegen sie ein Festnahmeauftrag bestand. Beide wurden in eine Justizanstalt gebracht.

Am Sonntag konnte ein 31-jähriger bulgarischer Staatsbürger am Praterstern in Wien-Leopoldstadt festgenommen werden. Nach dem Tatverdächtigen wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der Verhetzung gefahndet. Der 31-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.