Zwei Festnahmen nach Drogenverkäufe in Wien

Bei einer Aktion zur Bekämpfung der Straßenkriminalität konnten gestern zwei Personen in der Jörgerstraße in Wien-Hernals sowie am Leipziger Platz in Wien-Brigittenau festgenommen werden.

Am 27. Februar 2019 führte Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität erneut eine Aktion in Hernals und am Leipziger Platz gegen den Suchtgifthandel im öffentlichen Bereich durch. Zwei Personen konnten im Zuge der Kontrolle beim Verkauf von Kokain beobachtet und nach dem Handel angehalten werden.