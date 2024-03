Zwei Feldhasen-Babys aus Baugrube in NÖ gerettet

Derzeit werden in der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee im Bezirk Gänserndorf zwei Feldhasen betreut, die im nahe gelegenen Eckartsau aus einer Baugrube gerettet wurden.

Passanten hatten die Babys entdeckt und zu Vier Pfoten gebracht, berichtete die Tierschutzorganisation am Donnerstag in einer Aussendung.

"Es gab in der Nähe der Baugrube keinen geschützten Platz, wo man die Hasenbabys hätte hinsetzen können. Daher war es richtig, dass sie zu uns gebracht wurden. Hier können wir sie aufpäppeln und schlussendlich wieder in die Natur entlassen", sagte EGS-Leiter Hans Frey. Die Babys werden anfangs vier bis fünf Mal am Tag gefüttert, bis sie brav aus dem Fläschchen trinken. Dann wird auf zwei bis drei Mal reduziert. Nach wenigen Wochen trinken sie nur mehr ein Mal täglich. Sobald sie keine Milch mehr brauchen, können sie ausgewildert werden, wurde erläutert.