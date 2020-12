Zwei Drogendealer von Wiener Polizei gefasst

Am Dienstag klickten für zwei Männer in Wien die Handschellen, nachdem sie von Polizisten beim Verkauf von Suchtmitteln beobachtet wurden.

Beamten der Einsatzgruppe Straßenkriminalität (EGS) gelang es am 8. Dezember zwei Personen wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels auf frischer Tat zu ertappen.

Wiener Polizei ertappte Drogendealer auf frischer Tat

Ein 30-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger verkaufte in der Nähe des Belvedere Suchtmittel an eine 33-jährige Frau. Ein 38-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger wollte im Bereich des Stadtparks Drogen an einen 40-Jährigen verkaufen.