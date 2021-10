Zwei Drittel glauben an Vorwürfe gegen Kurz

Laut einer Umfrage von Unique Research für das "profil" glaubt die Mehrheit der Österreicher, dass an den Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft gegen Alt-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) etwas dran ist.

Die deutliche Mehrheit der Österreicher glaubt laut einer Umfrage, dass an den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft gegen Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) etwas dran ist. In einer Erhebung von Unique Research für das "profil" äußern sich 67 Prozent in diese Richtung. Nur 23 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass an den Vorwürfen nichts dran ist.