In der Wiener Innenstadt kommt es zu Sperren.

In der Wiener Innenstadt kommt es zu Sperren. ©APA

In der Wiener Innenstadt kommt es zu Sperren. ©APA

Zwei Demos sorgen am Samstag für Sperren in Wien

Am Samstag finden in Wien gleich zwei Demos statt, die für Sperren sorgen. Der "Marsch für das Leben" führt zu Staus rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz, während der "Friedensmarsch/Gegen den Great Reset" temporäre Sperren in der Innenstadt verursacht.

Samstagnachmittag, 14. Oktober, müssen Verkehrsteilnehmer laut ÖAMTC rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz, Prinz-Eugen-Straße, Rennweg sowie Landstraßer- und Wiedner Gürtel mit Staus und Verzögerungen von 14:.5 bis etwa 16:15 Uhr rechnen. Grund ist die Demo "Marsch für das Leben". Die Route verläuft von Lothringerstraße - Schwarzenbergplatz - Prinz-Eugen-Straße - Schweizergarten (Zwischenkundgebung) - Prinz-Eugen-Straße - Schwarzenbergplatz - Lothringerstraße bis zum Karlsplatz.

Sperren wegen Demos am Samstag in Wien

Ab ca. 15.00 Uhr wird es aufgrund der weiteren Demo "Friedensmarsch/Gegen den Great Reset" zu temporären Sperren und Anhaltungen in der Innenstadt kommen. Die Route führt die Teilnehmenden über den gesamten Ring sowie über den Franz-Josefs-Kai und endet gegen 18.00 Uhr beim Heldenplatz.

Staus werden am gesamten Ring, der ehemaligen Zweier Linie, rund um Karls- und Schwarzenbergplatz, Währinger Straße, Roßauer Lände, Franz-Josefs-Kai, Obere- und Untere Donaustraße, Praterstraße und Vordere- und Hintere Zollamtsstraße nicht ausbleiben.

Die ÖAMTC-Expert:innen empfehlen, großräumig auszuweichen oder die U-Bahn zu nutzen.