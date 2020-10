Autofahrer brauchen am Freitag in Wien gute Neerven.

Zwei Demos am Freitagnachmittag in Wien angekündigt

Bevor das Wochenende eingeläutet wird, stehen am Freitagnachmittag erst mal zwei Demonstrationen in Wien am Veranstaltungskalender. Autofahrer sollten den Demos großräumig ausweichen.

Die Demo unter dem Namen "Soziale Sicherheit für Studierende" findet am Freitag ab 13 Uhr in Wien in der Universitätsstraße 1 statt, wobei anschließend ab 13.30 Uhr vom Rathaus über den Josef Meinrad-Platz zur Löwelstraße, über den Minoritenplatz, den Ballhausplatz und hin zum Heldenplatz marschiert wird. Das Ende der Kundgebung, bei der ca. 200 Personen erwartet werden, ist für 18 Uhr angemeldet.

Zweite Demo in Wien ab 18 Uhr

Anschließend findet gleich die zweite Demonstration, nämlich ab 18 Uhr am Startpunkt Herbert von Karajan-Platz im ersten Wiener Gemeindebezirk, statt. Ab 18.30 Uhr marschieren dann die ca. 100 teilnehmenden Personen unter dem Motto "Freilassung politischer Gefangener" über die Kärntner Straße, über den Karlsplatz und hin zum Resslpark. Die Schlusskundgebung ist für ca. 20 Uhr angekündigt.

Bei beiden Veranstaltungen wird es zu kurzfristigen Verkehrssperren und Umleitungen kommen. Auch Wartezeiten für die Autofahrer sind sehr wahrscheinlich. Der ARBÖ Informationsdienst ratet allen Verkehrsteilnehmern die betroffenen Straßenabschnitte zu meiden und großräumig zu umfahren. "Die Freitag-Demos verursachen erfahrungsgemäß immer längere Wartezeiten und Frust bei vielen Autofahrern. Sollte man im Bereich der betroffenen Strecke Erledigungen tätigen müssen, empfehle ich den Umstieg auf die U-Bahn. Diese ist natürlich von den Straßensperren nicht betroffen", entwarnt ARBÖ Verkehrsexperte Jürgen Fraberger.