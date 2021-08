Zwei Dealer mit 227 Gramm Heroin in Wien gefasst

Nachdem die Verdächtigen bereits beim Austausch der Drogen beobachtet wurden, klickten für zwei mutmaßliche Heroin-Dealer am Freitag in Wien die Handschellen.

Zwei Dealer sind am vergangenen Mittwoch mit insgesamt über 200 Gramm Heroin in Wien erwischt worden. Wie Polizeisprecherin Barbara Gass auf APA-Anfrage mitteilte, wurden ein 28-Jähriger und sein 47-jähriger Kompagnon erst bei einem Treffen nahe der U-Bahn Station U3 beim Kardinal-Nagl-Platz beim Austausch der Drogen beobachtet. Kurz nach 8.00 Uhr wurde der Jüngere dann in Ottakring beim Lerchenfelder Gürtel festgenommen, der zweite Verdächtige etwa neun Stunden später.