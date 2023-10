Zwei 18-Jährige überfielen Trafik in Linz

Wenige Stunden nach einem bewaffneten Überfall auf eine Trafik in Linz am Freitagvormittag konnten zwei 18-jährige Verdächtige als mutmaßliche Täter ausfindig gemacht werden.

Während einer der beiden bereits am Nachmittag festgenommen werden konnte, befindet sich der Komplize noch auf der Flucht. In einer polizeilichen Befragung gab der festgenommene russische Staatsbürger an, seinen Anteil an der Beute in einen Bach geworfen zu haben, berichtete die Polizei in einer Pressemitteilung am Samstag.