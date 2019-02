Zuwachs bei Rapid Wien: Aliou Badji ist neuer Stürmer

Aliou Badji wird neuer Stürmer beim Fußball-Bundesligist Rapid Wien. Der 21-Jährige wurde bis zum Sommer 2022 verpflichtet.

Der SK Rapid Wien hat kurz vor Ende der Winterübertrittszeit in der Fußball-Bundesliga doch noch einen neuen Stürmer gefunden. Die Hütteldorfer gaben am Mittwochnachmittag die Verpflichtung von Aliou Badji bekannt. Der 21-jährige Senegalese kommt vom schwedischen Erstligisten Djurgaardens IF und erhielt einen Dreieinhalb-Jahres-Vertrag bis Sommer 2022.

Laut schwedischen Medien hatte Djurgaarden ein mehr als fünf Millionen Euro schweres Angebot aus China vorliegen. Badji soll sich dem aber verwehrt haben, heuerte stattdessen wenig später in Wien an. “Wir haben alle, das inkludiert auch unser Trainerteam, um ihn gekämpft, und darum erfüllt es uns mit großer Freude, dass es nun mit der Fixierung geklappt hat”, sagte Bickel.

Die Hütteldorfer starten am 14. Februar mit einem Heimspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Inter Mailand ins Frühjahr. Badji könne laut Kühbauer ab sofort wie jeder andere Spieler im Training beweisen, dass er in die Startformation gehöre. “Ich bin ehrgeizig und werde versuchen, sehr schnell in die Mannschaft zu finden, weil ich zeigen will, warum man mich geholt hat”, sagte Badji in einer Rapid-Aussendung.