Zuverdienst für Arbeitslose: ÖVP-Wirtschaftsbund dagegen

Für viele Arbeitslose ist es lukrativer, einen geringfügigen Nebenverdienst zu haben als wieder ins Arbeitsleben zu starten. Der ÖVP-Wirtschaftsbund will dagegen ankämpfen.

Wer Arbeitslose oder Sozialhilfe bezieht, kann bis zu 446,81 Euro brutto monatlich dazuverdienen. Das hält aus Sicht des ÖVP-Wirtschaftsbundes die Arbeitssuchenden "in der Inaktivitätsfalle". "Wir wollen Arbeitssuchende auf ihrem Weg zurück in die Selbsterhaltung unterstützen und positive Anreize für die Erwerbstätigkeit schaffen", so Generalsekretär Kurt Egger heute in einer Aussendung.