Die Polizei informierte über den Vorfall in Niederösterreich. ©APA/LUKAS HUTER (Symbolbild)

Zusammenstoß zwischen Auto und Traktorgespann in NÖ

Ein Traktorgespann ist am Mittwoch auf der B2 in Vitis im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya mit einem Auto zusammengestoßen und in weiterer Folge umgestürzt.

Ein 57-Jähriger am Steuer der Zugmaschine wurde schwer verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein Notarzthubschrauber transportierte den Mann ins Landesklinikum Horn.

Traktorgespann in Niederösterreich kam ins Schleudern

Der Traktor mit zwei Anhängern war laut Polizei vom Auto einer 49-Jährigen überholt worden. Als die Frau den Pkw wieder auf den rechten Fahrstreifen lenkte, dürfte sie mit dem linken Vorderrad der Zugmaschine kollidiert sein. Das Gespann geriet dadurch ins Schleudern und stürzte letztlich um.