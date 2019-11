Zusammenstoß von Zug mit Pkw: Ein Verletzter in NÖ

Am Montag kam es zu einem Zusammenstoß von einem Zug und einem Pkw im Bezirk Tulln. Der 62-jährige Pkw-Lenker wurde verletzt.

Eine Kollision zwischen einem Pkw und einem Zug mit einem Verletzten hat es am Montag in den frühen Morgenstunden im niederösterreichischen Atzenbrugg (Bezirk Tulln) gegeben. Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Tulln krachte kurz vor 5.00 Uhr von einem Feldweg kommend bei einem unbeschrankten Bahnübergang in einen auf einem Betriebsgleis fahrenden Zug, teilte die Landespolizeidirektion mit.