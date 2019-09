Zusätzliche FH-Studienplätze in Wien dank Crowdfunding

Acht zusätzliche Studienanfänger nimmt die FH Technikum Wien im Studienjahr 2019/20 dank einer Crowdfunding-Kampagne auf.

Crowd finanzierte acht zusätzliche Studienplätze

"Verglichen mit der Anzahl der interessierten, potenziellen Studierenden ist es zwar ein Tropfen auf dem heißen Stein, dennoch sind wir sehr stolz und dankbar, so tolle Unterstützung für unsere Kampagne erhalten zu haben", so FH-Geschäftsführerin Gabriele Költringer in einer Aussendung. Insgesamt wurden heuer über 1.500 Interessenten für einen Studienplatz abgewiesen.