Zurückkehrende IS-Kämpfer: Außenminister gibt Entwarnung

Laut Außenminister Alexander Schallenberg ist Österreich nicht betroffen, was zurückkehrende IS-Kämpfer betrifft. Die Türkei droht jedoch weiter damit, IS-Anhänger nach Europa zurückzuschicken.

Nachdem es geheißen hat, die Türkei beginnt gefangene ausländische Anhänger der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) wieder in ihre Heimatländer zurückzuschicken, sagte Außenminister Alexander Schallenberg am Montag vor dem EU-Außenministerrat, dass Österreich "nicht betroffen" ist.