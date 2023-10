Zurückgelassener Kater in OÖ vor dem Sterben gerettet

In Mattighofen wurde ein Fall von grober Vernachlässigung eines Haustiers aufgedeckt: Ein sterbenskranker Kater konnte von einer Tierfreundin gerettet werden.

Verwahrloster Kater: Pfotenhilfe erstattete Anzeige

Die PFOTENHILFE erstattete noch am selben Tag Anzeige bei der Veterinärbehörde. Dienstagfrüh meldete sich die Tierfreundin dann erneut bei der Tierschutzorganisation und teilte mit, dass sie sich noch am Abend kurzerhand dazu entschlossen hatte, die Katze aufzulesen und in die Tierklinik zu bringen. „Dort wurde mir bestätigt, dass der Kater es keine Nacht mehr ohne Medikamente überlebt hätte“, teilte die beherzte Tierretterin der PFOTENHILFE mit. Es sei laut Tierklinik also bereits Gefahr im Verzug gewesen.