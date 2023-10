"Zurück zum Ursprung Nur-Kornbrot" von Hofer wird zurückgerufen

Die Supermarktkette Hofer hat das Produkt "Zurück zum Ursprung Nur-Kornbrot geschnitten 350 g" des Lieferanten Fischer Brot GmbH mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.11.2023 zurückgerufen.

Dies erfolgte aufgrund einer möglichen Verunreinigung des Produkts mit Hartplastikteilen, wie in einer Mitteilung am Freitag bekanntgegeben wurde. Der Verkauf des betroffenen Produkts wurde gestoppt.

Das Produkt war in allen Hofer-Filialen in Österreich erhältlich. Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, das Produkt in jeder Filiale zurückzugeben, und sie erhalten selbstverständlich den Kaufpreis auch ohne Kaufbeleg erstattet, so das Unternehmen.