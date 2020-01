Zunehmende Wetterextreme forderten Feuerwehren in Niederösterreich 2019 besonders

Niederösterreichs Feuerwehren waren durch die zunehmenden Wetterextreme im Jahr 2019 besonders gefordert. Angesichts von acht Millionen geleisteten Arbeitsstunden der Helfer bei Schneemassen im Winter und Waldbränden aufgrund von Hitze und Trockenheit im Sommer bezeichnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Wehren als "die Versicherungspolizze für uns alle, wenn es schwierige Situationen zu bewältigen gibt".

Während die Zahl der Gesamteinsätze verglichen mit 2018 um acht Prozent auf 64.368 gesunken ist, stellte bereits der Jänner des Vorjahres die Feuerwehrmitglieder auf eine harte Probe. In den Bezirken Lilienfeld und Scheibbs machte anhaltender starker Schneefall den Einsatz von 2.200 Mitgliedern notwendig. Binnen zehn Tagen wurden in Summe 28.000 Arbeitsstunden geleistet.

NÖ: Waldbrände und Schneemassen forderten die Feuerwehr 2019

123 Waldbrände in den Sommermonaten bedeuteten einen Zunahme von 41 Prozent. Nach Angaben von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) wurde in 18 von 20 Bezirken im Bundesland die Waldbrandverordnung in Kraft gesetzt. Der durch lange Trockenperioden steigenden Gefahr im Forstbereich soll künftig Tribut gezollt werden. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner kündigte die Anschaffung von zehn Waldbrandbekämpfungsfahrzeugen an, um für diese Entwicklung gerüstet zu sein. Bis zu 500 Helfer sollen zudem speziell ausgebildet und ausgerüstet werden.