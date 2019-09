Zum Tag der Erdäpfel: Das kann die vielseitige Knolle

Heute wird der Tag der Erdäpfel gefeiert. Die Knollen haben diesen Ehrentag nicht umsonst, denn sie sind reich an Kalium, Magnesium, Eisen, B-Vitaminen und Vitamin C.

Erdäpfel zählen zu den besonders nährstoffdichten Lebensmitteln. Sie enthalten viel Stärke und sind reich an Kalium, Magnesium, Eisen, B-Vitaminen und Vitamin C.

Erdäpfel als unterschätzte Vitamin C-Quelle

Weil wir eine relativ große Menge Erdäpfel - immerhin 55 Kilo pro Kopf und Jahr - essen, tragen sie zur Deckung des Vitamin C-Bedarfs bei. Aufgrund ihrer guten Lagerfähigkeit stellten Erdäpfel bis ins 18. Jahrhundert eine besonders wichtige Vitamin C-Quelle dar. Missernten führten immer wieder zu einem schweren Vitamin C-Mangel in der Landbevölkerung, insbesondere in Irland und Norwegen. Aufgrund des vielseitigen Nahrungsangebots tritt heute ein solcher Mangel nur mehr selten auf.

Die von Ernährungsgesellschaften empfohlene Zufuhr für Jugendliche und Erwachsene pro Tag beträgt 100 Milligramm Vitamin C. Eine klassische Beilagenportion Erdäpfel 200 Gramm liefert 34 Milligramm Vitamin C – ein Drittel der täglichen Zufuhrempfehlung, sofern sie nährstoffschonend zubereitet wurde. Nährstoffschonend heißt, die Erdäpfel mit der Schale in wenig leicht gesalzenem Wasser zu kochen, bis sie gar sind. Schwimmen sie im Wasser oder werden sie zu lange gekocht, gehen ansonsten hitzeempfindliche und wasserlösliche Vitamine wie das Vitamin C verloren.