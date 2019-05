Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner (l.) mit Bipa-Chef Thomas Lichtblau und P&g-Sprecherin Bettina Vogler-Trinkfass (r) wollen 3.000 Schlafplätze für Frauen in Not sichern.

Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner (l.) mit Bipa-Chef Thomas Lichtblau und P&g-Sprecherin Bettina Vogler-Trinkfass (r) wollen 3.000 Schlafplätze für Frauen in Not sichern. ©Marcus Deak

Zum Muttertag: 3.000 Schlafplätze für Mütter und Kinder in Not

BIPA und Procter & Gamble wollen im Mai 100.000 Euro für die Caritas Mutter-Kind-Häuser in Österreich sammeln und Müttern in Notsituationen helfen. Das Geld soll für 3.000 Schlafplätze in den Häusern verwendet werden.

“In Österreich leben 511.000 Frauen an oder unter der Armutsgrenze. Wir sehen in unseren Hilfsangeboten in ganz Österreich: Armut hat heute viele Gesichter – und sehr häufig ist es das Gesicht einer Frau!”, betont Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Erzdiözese Wien anlässlich des Auftakts einer gemeinsamen Hilfsaktion mit P&G und BIPA für Mütter und Kinder in Not. Um betroffenen Müttern direkt zu helfen, ihnen Mut zu geben und neue Chancen zu ermöglichen, unterstützen P&G und BIPA auch in diesem Jahr die Caritas-Initiative #wirtun und damit zwölf Mutter-Kind-Häuser in ganz Österreich.

3.000 Schlafplätze für Mütter und Kinder Gemeinsam möchten die Partner von 1. bis 31. Mai 2019 100.000 Euro für mindestens 3.000 Schlafplätze in den Häusern sammeln. “Unsere Kunden können die Aktion sehr einfach unterstützen: Mit jedem Kauf einer Packung der Marken Lenor, Oral-B, Pampers und Gillette Venus in einer BIPA Filiale oder im BIPA Online Shop füllt sich der Spendentopf bis auf eine Summe von 100.000 Euro”, betont Bettina Vogler-Trinkfass, Country Managerin P&G Österreich. Und Thomas Lichtblau, Geschäftsführer von BIPA ergänzt: „Gemeinsam mit P&G und der Caritas verfolgen wir damit ein großes Ziel: jenen Müttern, die von Armut und Gewalt betroffen sind, die notwendige Unterstützung auf dem Weg zur Unabhängigkeit zu bieten – in ganz Österreich.“