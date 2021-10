Zum Kinostart von "Hinterland": LIVE KRIMI Gutschein zu gewinnen

Ab 8. Oktober läuft der Thriller "Hinterland" in den heimischen Kinos. Passend zum Filmstart könnt ihr bei uns einen Gutschein im Wert von rund 90 Euro von LIVE KRIMI gewinnen. Viel Glück!

Kurzinhalt zum Film:

Wien 1920. Nach Jahren in Kriegsgefangenschaft kehrt der ehemalige Kriminalbeamte Peter Perg (Murathan Muslu) aus dem ersten Weltkrieg nach Hause zurück. Das Kaiserreich ist zusammengebrochen. Die neue österreichische Republik lebt von sozialer und künstlerischer Freiheit, hat aber auch bereits mit dem Aufkommen antidemokratischer Bewegungen und Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Im Haus regiert die Concierge (Margarethe Tiesel), seine geliebte Frau hat mit dem Kind die Stadt schon lange verlassen. Perg ist ein Fremder in seiner Heimatstadt. Gerade als er sich auf den Weg zu seiner Familie machen will, wird er mit dem grausamen Mord an einem seiner ehemaligen Kameraden konfrontiert – und das bleibt nicht der einzige Fall dieser Art.

"Hinterland" startet in den Kinos: LIVE KRIMI Gutschein gewinnen

Bei LIVE KRIMI könnt ihr im Zuge verschiedener Missionen in die Rollen von Polizisten, Agenten oder Detektiven schlüpfen. Euer Ziel ist es dabei jeweils einen Kriminalfall zu lösen, wobei dies je nach Spiel auf sehr verschiedene Arten und auch an unterschiedlichen Orten erfolgt. So könnt ihr unter anderem im Wiener Prater, in der Salzburger Altstadt, im Grazer Univiertel oder unter dem Goldenen Dachl in Innsbruck ermitteln.