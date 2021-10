Zulassungen von E-Autos in NÖ deutlich gestiegen

Die Zulassungen von E-Fahrzeugen in Niederösterreich sind heuer wieder deutlich gestiegen. In den ersten drei Quartalen gab es ein 240 Prozent Plus gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020.

In Niederösterreich sind heuer in den ersten drei Quartalen 6.255 Elektroautos neu zugelassen worden. "Das entspricht fast einer Vervierfachung zum Vorkrisenjahr 2019 und ist rund 240 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020", teilten LHStv. Stephan Pernkopf und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (beide ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung mit. Bundesweit sind demnach erstmals über 100.000 E-Fahrzeuge unterwegs. Niederösterreich sei mit fast 19.000 E-Autos Spitzenreiter.