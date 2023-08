"Zukunftsplan 2030" sieht härtere Strafen für "Klimakleber" vor

Die ÖVP sieht in ihrem "Zukunftsplan 2030" härtere Strafen für Klimaaktivisten, die mit Klebeaktionen den Verkehr blockieren, vor, wie aus einem Entwurf, welcher der APA vorliegt, hervorgeht.

Wie der "Kurier" (Freitagsausgabe) zuerst berichtete, will die Volkspartei u.a. einen neuen Straftatbestand im Strafgesetzbuch schaffen. Vorbild solle Deutschland sein - dort wurden Aktivisten bereits zu Haftstrafen verurteilt.

Die Vorgangsweise der Gruppe Letzte Generation sei nicht nur kontraproduktiv für Klimaschutz-Bestrebungen, sondern gefährlich für die gesamte Gesellschaft, heißt es im Entwurf. Im "Zukunftsplan", an dem die ÖVP seit der Rede "zur Zukunft der Nation" von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) arbeitet, werden auch Strafverschärfungen in der Straßenverkehrsordnung angedacht, damit Einsatzfahrzeuge nicht mehr behindert werden können. Außerdem will man Verschärfungen im Versammlungsgesetz - denn Versammlungen sollen nicht missbraucht werden können, um die öffentliche Ordnung zu gefährden.