Zug rammt in Tattendorf Auto: Fahrer tot

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Montagabend in Tattendorf in Niederösterreich. Ein Zug der ÖBB kollidierte mit einem PKW, der Lenker war auf der Stelle tot.

In Tattendorf (Bezirk Baden) hat sich am Montagabend ein tödlicher Unfall ereignet. Wie "Heute" und "Österreich" (Onlineausgaben) berichten, wurde ein Auto von einem Zug erfasst, der Pkw-Lenker starb vor Ort. Das Fahrzeug sei auf dem unbeschrankten Bahnübergang aus noch ungeklärter Ursache zum Stehen gekommen, bestätigte die Landespolizeidirektion NÖ gegenüber der APA.

Wagen wurde mitgeschleift

Ein Personenzug erfasste den Wagen, der mitgeschleift und völlig deformiert wurde. Der Autolenker dürfte auf der Stelle tot gewesen sein, die Feuerwehr barg das demolierte Wrack. Der Lokführer sowie die zwei Zugpassagiere blieben laut ersten Informationen unverletzt.