Zug prallt gegen Pkw: Ein Verletzter in NÖ

Dienstagnachmittag ist ein Zug im Bezirk Lilienfeld gegen einen Pkw geparllt. Der Autlenker wurde dabei verletzt.

Der Pkw eines 69-Jährigen ist am Dienstagnachmittag in St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) von einem Zug erfasst worden. Der Autolenker war aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf den Gleisen der Leobersdorfer Linie zum Stillstand gekommen, teilte die Polizei mit. Der Einheimische wurde mit leichten Verletzungen in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht.