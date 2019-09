"Zug nach Wien": Musikalisch unterwegs in der WESTbahn

Die WESTbahn hat sich ein neues Konzept überlegt, um Künstlern eine neue Plattform zu geben. "Zug nach Wien" wird am Mittwoch im Zug nach Salzburg ihr musikalisches Talent präsentieren.

Am 11. September startet mit "Zug nach Wien" die erste Band. Mit ihrer aktuellen Single "Raketenstart" erobern sie derzeit die österreichischen und deutschen Radiostationen.

Zug nach Salzburg mit "Zug nach Wien"



Zu hören ist "Zug nach Wien" am Mittwoch, 11. September im Zug 918 in Wagen 400 (Abfahrt von Wien Westbahnhof um 14.43 Uhr, Ankunft in Salzburg um 17.08 Uhr).