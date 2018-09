Zufriedenheit mit ÖVP-FPÖ-Regierung erstmals gesunken

Erstmals ist die Zufriedenheit mit der Regierung gesunken. So lauten die Umfrage-Ergebnisse von "Unique Research" und "Research Affairs" zur Beliebtheit der ÖVP-FPÖ-Koalition. In der Kanzlerfrage hingegen liegt Sebastian Kurz (ÖVP) weiterhin vorn - mit großem Abstand zu SPÖ-Chef Christian Kern.

In der Sonntagsfrage hält sich die ÖVP stabil bei 33 Prozent, die FPÖ verbucht ein Minus und liegt demnach bei 23 Prozent. Die SPÖ liegt, so wie in allen Umfragen konstant auf dem zweiten Platz und kommt nun auf 29 Prozent.