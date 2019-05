Zu laut: U-Bahn-Stars der Wiener Linien verärgern Geschäftsleute

Auf sechs Plätzen im Netz der Wiener Linien spielen die U-Bahn-Stars - doch nicht jeder ist darüber erfreut.

U-Bahn-Stars sorgen mit Lautstärke für Unmut

Man verstehe oft sein eigenes Wort nicht und auch Verkaufsgespräche mit Kunden werden durch die laute Musik gestört, so viele Geschäftsinhaber in der Wiener Opernpassage. Konkret sind 16 Geschäfte mit rund 100 Angestellten von der Problematik betroffen. Schon in den vergangenen Jahren habe man sich deswegen mit Beschwerden an die Organisatoren gewandt, bislang erfolglos.