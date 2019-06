ZTE präsentiert erstes 5G-Smartphone "Axon 10 Pro" in Österreich

Mit dem neuen "Axon 10 Pro" von ZTE kommt schon bald das erste 5G-fähige Smartphone in Österreich auf den Markt. Hutchison Drei Austria wird es als erster Betreiber anbieten.

Der globale Telekommunikations-Anbieter ZTE präsentiert das 5G-Smartphone-Flaggschiff "Axon 10 Pro" in Österreich: Erstmals soll damit hierzulande in Kürze ein 5G-fähiges Mobiltelefon am Markt verfügbar sein, das auf den Mobilfunkstandard der Zukunft mit ultraschnellem Internet ausgerichtet ist.

5G-Smartphone-Flaggschiff "Axon 10 Pro" von ZTE

Die Serie setzt hierbei auf neue Technologie-Maßstäbe, unter anderem mit Hochgeschwindigkeitsleistung, bei sämtlichen Anwendungen und einer Dreifach-Kamera mit Künstlicher Intelligenz-Funktionen.

Mit dem "Axon 10 Pro" positioniert sich ZTE in der Smartphone-Oberklasse und ist mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis ein neuer Herausforderer im Top-Segment weltweiter Smartphone-Produzenten. Das "Axon 10 Pro" gibt es darüber hinaus ab sofort auch in einer kostengünstigeren LTE-Variante.

Corporation ist mit über 1.000 5G-Patent-Familien-Anmeldungen eines der weltweit führenden 5G-Pionier-Unternehmen und erhielt dafür 2019 beim Mobile World Congress in Barcelona den „5G Global Technology Leadership Award“.

Mit dem europäischen Marktstart des "Axon 10 Pro" wird ZTE von Österreich aus den Markt-Rollout von 5G rasant vorantreiben: "In einem ersten Schritt werden wir den Verbrauchern in Österreich die LTE-Version des Gerätes anbieten, wenig später folgt das ZTE Axon 10 Pro 5G, das erste 5G-Mobiltelefon in Österreich", erklärt Christian Woschitz, CEO von ZTE Austria.

Mit dem ZTE Axon 10 PRO LTE kooperiert das Unternehmen mit den österreichischen Netzbetreibern und den lokalen Elektronikmärkten wie z.B. MediaMarkt & Saturn. Darüber hinaus unterhält ZTE eine strategische Kooperation mit Hutchison Drei Austria, der als erster Betreiber das ZTE Axon 10 Pro 5G anbieten wird.

KI und High-Speed für das Smartphone-Erlebnis

Die ZTE "Axon 10 PRO"-Serie richtet sich vor allem an Anwender, die hohe Anforderungen an ihr Smartphone stellen. Das 6,47 Zoll 3D Quad Curved AMOLED-Display bietet eine breitere und tiefere Sicht als vergleichbare Smartphones.

ZTE setzt beim Axon 10 Pro erstmals auf den hochleistungsfähigen Qualcomm® Snapdragon™ 855-Prozessor und das Snapdragon™ X50 5G Modem, der den Anforderungen von immer anspruchsvolleren mobilen Apps die notwendige Rechenleistung zur Verfügung stellt „Ob bei der Arbeit, im Bereich Social Media oder beim Gaming - die tägliche Smartphone-Nutzung sollte stets ein unterhaltsames Hochgeschwindigkeitserlebnis sein", sagt Woschitz. Beschleunigt wird die Performance der Modelle auch dank Künstlicher Intelligenz. Diese optimiert das Erlebnis verschiedener intelligenter Funktionen wie Sprachunterstützung, Gesichtserkennung, Bilderkennung, Spieleunterstützung und dem intelligenten Energiesparmodus. Anti-Aging, Fragmentverarbeitung und Tiefenreinigung inaktiver Daten sorgen für ein reibungsloses Erlebnis ohne Verzögerung innerhalb von 20 Monaten.

Das 5G-Smartphone von ZTE unterstützt zusätzlich „Near Field Communication (NFC)“ und selbst bei besonders intensiver Nutzung bieten das kabellose Aufladen des Akkus und dessen lange Leistung den Usern weiterhin bestmöglichen Komfort.

Dreifachkamera für besondere Momente

Künstliche Intelligenz hat ZTE auch in die Dreifachkamera der Geräte gepackt. Diese besteht aus einem hochauflösenden 48 Megapixel Hauptsensor, einem 20 Megapixel Weitwinkel und einer 8 Megapixel Telekamera. "Die Features unserer integrierten Kamera machen es all jenen leicht, die besondere Momente, unabhängig von Ort, Tageszeit und Lichtverhältnissen, festhalten möchten", sagt Woschitz. Neben gelungenen Schnappschüssen liefert die ZTE Axon 10 pro Serie zudem Sound in Top-Qualität.

Mit der ZTE Axon 10 Pro Serie positioniert sich der Anbieter in der Smartphone-Oberklasse. "Wir möchten all jenen ein Angebot machen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen wollen, sowie Wert auf ihr Smartphone, Speed und Features legen und sind davon überzeugt, ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten“, so Woschitz abschließend.

ZTE AXON 10 Pro Preise:

ZTE AXON 10 Pro 4G (LTE) - UVP € 599,00



ZTE AXON 10 Pro 5G - UVP € 899,00

Launch Partner in Österreich ZTE AXON 10 Pro 4G (LTE):

Österr. Netzbetreiber: Hutchison Drei Austria, A1 Telekom Austria, Magenta Telekom

Offener Markt: Media Markt, Saturn, e-tec.at, electronic4you

Das ZTE AXON 10 Pro 4G (LTE) Erhältlich:

Online ab sofort bei: Media Markt, Saturn, e-tec.at, electronic4you

In den Shops ab 14.6.2019 bei: Hutchison Drei Austria, Media Markt, Saturn, e-tec.at, electronic4you

Hutchison Drei Austria launcht als 1. das ZTE AXON 10 Pro 5G. Der genaue Zeitpunkt wann es in den Shops erhältlich ist, wird allerdings von Hutchison Drei Austria festgelegt.